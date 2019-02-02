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Antalya'da, boşanma davası açmak için ağabeyi Kuthan Adem ile Antalya Adliyesi'ne gelen 20 yaşındaki Funda Ilgaz, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını söyledi. 16 yaşında tanıştığı eşi Ö.C.I. ile 18 yaşına girince evlendiklerini ifade eden Ilgaz, evlendikten sonra eşinin kendisini ölümle tehdit etmeye başladığını anlattı.
"6 DEFA UZAKLAŞTIRMA ALDI AMA..."
AA'da yer alan habere göre Ilgaz, "Daha önce boynuma bıçak, başıma silah dayadı ve 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Yüzüme kezzap atmakla da tehdit etti. Beni saplantı haline getirmiş" diye konuştu. Polise giderek birçok kez şikâyetçi olduğunu anlatan Ilgaz, 6 kez uzaklaştırma kararı verildiğini ancak eşinin defalarca bu kararı ihlal ettiğini kaydetti.
"EŞİM, AĞABEYİMİ DE BIÇAKLADI"
Anne ve ağabeyi yönünde de uzaklaştırma kararları bulunduğuna işaret eden Ilgaz, şunları söyledi: "Eşim bu kararları da sürekli ihlal ediyor. Her gün beni farklı numaralardan arayıp öldürmekle ve evimizi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. Ağabeyimi darbetti, bıçakladı. Gerekli yerlerin ve kişilerin sesimi duymasını ve bana yardım etmesini istiyorum." Ilgaz, anne ve babası ayrıldığından kopuk bir aile olduklarını ve eşinin bundan da güç alarak rahat hareket ettiğini savundu.
"ÜÇ YERİMDEN BIÇAKLADI"
Genç kadının ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin ağlayarak kendisini arayıp yardım istediğini ve konuşma sırasında arkadan cam kırılma ve kapıya vurma seslerinin geldiğini söyledi. Kardeşini eşinden şiddet gördüğü için evlerine götürdüğünü aktaran Adem, "Eniştem ayrılmalarına benim sebep olduğumu düşündüğü için intikam almak istedi. Bir arkadaşıyla durağa giderken beni sopalarla darbettiler. Aynı günün akşamı beni 3 yerimden bıçakladı. Yoğun bakımda kaldım" dedi.
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