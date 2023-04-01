Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi

Herkes zaman zaman kendinde beğenmediği bir özellik olduğunu düşünür. Ancak kendini beğenmeme hastalığı yani dismorfofobi, bundan çok ötesidir.

Bu durumu yaşayan bir kişi vücudunun herhangi bir bölümünü beğenmediği için sürekli takıntılı bir şekilde bunu düşünmeye başlar. Kişi, kusurlu olduğuna inandığı bölgesine bakmaktan kaçabildiği gibi sürekli kusur olarak saydığı yeri inceleyebilir.