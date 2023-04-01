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Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi

Dismorfofobi, kişinin kendini takıntılı bir şekilde incelemesi ve sürekli kusur bulmasıyla ilgili zihinsel bir rahatsızlıktır. Kontrol altına alınmadığı sürece başka rahatsızlıkları da tetikleyebilir.

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  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Herkes zaman zaman kendinde beğenmediği bir özellik olduğunu düşünür. Ancak kendini beğenmeme hastalığı yani dismorfofobi, bundan çok ötesidir.

    Bu durumu yaşayan bir kişi vücudunun herhangi bir bölümünü beğenmediği için sürekli takıntılı bir şekilde bunu düşünmeye başlar. Kişi, kusurlu olduğuna inandığı bölgesine bakmaktan kaçabildiği gibi sürekli kusur olarak saydığı yeri inceleyebilir. 
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Genelde ergenlik ve yetişkinlikte görülen bu zihinsel rahatsızlıkta; kişiler, olmayan kusurları hayal etmeye başlar ya da var olan kusurları olduğundan daha fazla abartır.
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Elbette dismorfofobiye sahip insanların hayat kalitesi de ciddi oranda etkilenir. Birçoğu sosyal hayata karışamaz veya evlenemez çünkü toplumun, onların hayali kusurlarıyla alay edeceğini düşünür.
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Bu durum zamanla anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozuklukluğa ve madde kullanıma kadar varabilir.

    Peki, bu zihinsel rahatsızlık neden gelişir? Bu rahatsızlık hâlâ tam olarak anlaşılamasa da şu ana kadar elde edilen bulgular şu dört sebebe işaret ediyor;
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Genetik: Birinci dereceden bir akrabada dismorfofobi varsa kişinin bu durumu yaşaması daha yüksek bir ihtimaldir.

    Beyin yapısı, kimyası ve aktivite farklılıkları: Bu hastalığa sahip kişilerde  genellikle beyin bölgeleri çok aktiftir veya beklenenden farklı çalışır. Bu farklılıklar, durumla ilgili düşünce ve eylemleri kontrol etmeyi zorlaştırır.
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Kültürel etkiler ve popüler medya: Farklı kültürlerin farklı güzellik ve görünüm standartları vardır. Popüler medya, kültür veya ikisinin bir kombinasyonu, düşünceleri etkileyebilir.

    Çocukluk istismarı veya ihmali: Olumsuz çocukluk deneyimleri geçmişi, kişinin kendisiyle ilgili algısını olumsuz anlamda etkileyebilir. 
  • Kendini beğenmeme hastalığı: Dismorfofobi nedir, belirtileri nelerdir, neden olur?

    Dismorfofobiyi teşhis edecek herhangi bir test yoktur. Böyle bir durumun gelişmesi halinde başvurulması gereken kişi psikolog veya psikiyatristtir. Uzmanlar,  zamanla kişiye özel bir tedavi süreci yürüterek kişinin iyileşmesini sağlayabilir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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