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HaberlerGündemKendini öyle bir tanıttı ki! Baltayı taşa vurdu

Adliyede hakimi dolandırmaya çalıştı

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Muhittin Paça’nın odasına giderek kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda fizik profesörü ve olarak tanınan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli

İlginç dolandırıcılık olayı bugün Kocaeli Adliyesinde yaşandı. Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hakimi Muhittin Paça’nın odasına gelen kişi kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda fizik profesörü olarak tanıttı. Şüphelinin kimlik ibraz edememesi üzerine adliye polisine haber verildi. Ş.D. isimli şüpheli hakim odasında gözaltına alındı.

MUHİTTİN PAÇA DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Ş.D.’nin Kocaeli’nin Kandıra İlçesinden bir arsa aldığını, ancak aldığı arsadan yol geçmediğini bu nedenle Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesinde bir davasının olduğunu ve konuyla ilgili Muhittin Paça’nın kendisine yardım etmesini istedi öğrenildi. Muhittin Paça durumdan şüphelenerek şahıs hakkında şikayetçi oldu ve söz konusu şahıs adliyede gözaltına alındı.

TUTANAK TUTULDU VE İŞLEM BAŞLATILDI

Ş.D.’nin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kimlik soruldu ancak şüpheli kimlik ibraz edemedi. Bunun üzerine internet üzerinden bir araştırma yapıldı ve Prof. Dr. Ş.D. isminde bir kişinin olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında tutanak tutularak ifadesi alınması için Saraybahçe Polis Merkezi’ne gönderildi.

UNVAN GASPI VE NÜFUS TİCARETİ

Şüpheli şahıs hakkında unvan gaspı ve nüfus ticareti yapmak suçlamasıyla işlem yapılacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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