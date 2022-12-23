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Kendir tohumu, yüksek miktarda doymamış yağ asitleri içerir. Sağlığınız için iyi olan omega 3'ler, protein, lif ve mineraller açısından zengindir. Özellikle protein diyeti yapmak isteyenler protein diyetiyle zayıflamak isteyenler kendir tohumunu tercih edebilirler. Salatalarına ya da içeceklerine ekleyebilirler.

Kendir tohumu, küçük tohumlardır (yaklaşık 3 mm çapında) kenevir bitkisinde büyür ve aslında küçük yemişlerdir. Kendir tohumunu diyetinize ya da öğünlerinize dâhil etmek, multivitamin almak gibidir.

Kenevir tohumları geleneksel olarak Asya ülkelerinde tüketilse de, Batı'da yarım asırdan daha kısa bir süre öncesine kadar keşfedilmemişti. Ülkemizde ise genellikle pestillerin üzerinde hamur işlerinin üzerine eklenir. Diğer yandan kuşyemi olarak kullanılıyor.

Kendir tohumları olağanüstü bir omega kaynağı bu yüzden her mutfakta yavaş yavaş yerini almaya başladı. Peki, kendir tohumu ne kadar tüketilmeli? Kendir tohumunun, karbonhidrat içeriği düşüktür, bu da beslenme profilleriyle birlikte tercih ediliyor.

1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram) gibi büyük miktarlarda kendir tohumu 90 kalori sağlar. Çok fazla kalorisi yoktur. Bu sebeple gün içerisinde salatanıza 2-3 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Evde yapacağınız ekmeğin içerisine ya da keklerinize de kullanabilirsiniz.

Kendir Otu Nasıl Kullanılır?

Genellikle çay şeklinde demleme yöntemiyle kullanılıyor. İsteğe göre direkt de yutulabilir. Çay şeklinde tüketilmek istenirse 5-10 dakika demlenme süresinden sonra içilebilir. Kendir otu eski çağlardan beri yiyecek, giyecek ve barınma için “giysi” olarak da önemli rol oynayan bir malzeme olarak değer görmüştür. O dönemlerde kâğıt üretimin henüz hammaddesi hakim olmadığı için, kâğıt üretiminin en önemli hammaddelerinden biri kenevirdi. Yüksek lif içeriği nedeniyle kenevir kâğıdı, diğer ahşap esaslı kâğıt türlerine kıyasla özellikle dayanıklı ve yırtılmaya karşı dirençliydi. Birçok geleneksel kültürde binlerce yıldır ilaç olarak kullanılan kendir bitkisi günümüzde modern tıbba da gelmiştir. Kendir, çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılıyor. Kendir otu nasıl kullanılır? Nasıl tüketilir gelin buna bakalım;

Salata ve makarna sosları gibi çeşitli şekillerde

Ekmek ve kurabiye gibi hamurlara karıştırarak tadını çıkarabilirsiniz.

Smoothie içerisine ekleyebilir

Tatlı çeşitlerinize koyabilirsiniz

Yulafla hazırladığınız yulaf lapasının üzerine ekleyebilirsiniz

Acai Bowl yaparken içerisine ekleyebilir ya da üzerine serpiştirebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet katacaktır.

Kendir Tohumu Nasıl Kavrulur?

Kavrulduğunda hoş kokulu bir aroması vardır ve gevrek bir doku ile karakterize edilir. Kendir tohumları besin açısından zengindir ve muhabbet kuşları gibi küçük kuşlar ve hamster gibi küçük hayvanlar için de yiyecek olarak kullanılır.

Son zamanlarda, sağlık bilincindeki artış ve araştırmaların artmasıyla birlikte, sağlıklı bir gıda olarak satılıyor. Meyvesinden çıkarılan yağa "kenevir yağı" da denir. Çok yüksek bir besin değerine sahiptir ve omega 3, diyet lifi, lignanlar vb. içerir. Salata ve makarna gibi çeşitli yemeklerin üzerine serperek afiyetle tüketebilirsiniz. Çok fazla kendir tohumu ishale veya rahatsız edici bir tokluk hissine yol açabilir. Günde 2-3 yemek kaşığı kadar almak yeterli gelecektir.