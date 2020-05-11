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Kendisini doktor olarak tanıtıp kanser hastası kızın ailesini dolandırdı

Osmaniye’de yakalandığı lenf kanseri ile mücadele eden 9 yaşında ki Elif Naz Yalman’ın ailesi kendisini doktor olarak tanıtan ve “size ambulans gönderip kızınızı Ankara’da tedavi ettireceğim” diyen kişi dolandırıldı

sahte doktor
İHA

2019 yılında lenf kanseri olan ve şu anda hastalığı 4’üncü evrede bulunan 9 yaşındaki Elif Naz Yalman’ın sağlık durumu ağırlaşınca işsiz olan 3 çocuk babası Ahmet Yalman sosyal medyadan Elif Naz için yardım çağrısı yaptı.

Kendisini Ankara Mevki Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor olarak tanıtan Cuma A. adlı kişi aileyi arayarak, “Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans gönderip Elif Naz’ı Ankara’ya getireceğim. Ancak ambulans için bin TL. para göndermeniz lazım” diyerek aileye IBAN numarası verdi.

Parayı borç bulan baba Ahmet Yalman kendisine verilen IBAN numarasına parayı gönderdi. Aradan 2 gün geçmesine rağmen ambulans gelmeyince Cuma A.’yı tekrar arayan baba Ahmet Yalman bu kez de “Ambulans yolda şu anda başka bir yerde sizin oraya da gelecek” cevabı aldı. Ancak ambulans gelmeyince dolandırıldığını anlayan Ahmet Yalman polise giderek Cuma A. adlı kişiden şikayetçi oldu. Dolandırıcıdan ambulans beklediği esnada durumu kötüleşen Eliz Naz ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Ahmet Yalman “Ben bu adamdan şikayetçi oldum. Kızımın durumu kötü. Şu anda bunla uğraşacak halde değildik ama başımıza bu geldi” dedi.

Olay ile ilgili polis soruşturma açtı.

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