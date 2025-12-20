Habertürk
        Haberler Gündem Kendisini ve çocuğunu darbettiğini öne sürdüğü kocasını bıçakla yaraladı

        Kendisini ve çocuğunu darbettiğini öne sürdüğü kocasını bıçakla yaraladı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Özlem G., boşanma aşamasındaki eşi Salim G.'yi tartışma sırasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, kendisi ve çocuğunun darbedildiğini öne sürdü; yaralının hayati tehlikesi ve polis soruşturması devam ediyor

        Giriş: 20.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:19
        Boşanma tartışmasında bıçaklama
        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Özlem G. (39), kendisi ve çocuğunu darbettiğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Salim G.’yi (38) bıçaklayarak ağır yaraladı.

        Olay, sabah saatlerinde Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Özlem G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Salim G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem G., masanın üzerinde aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salim G., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Özlem G. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini ve çocuğunu darbettiğini öne sürerek, kendisini savunmaya çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Tedavisi süren Salim G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

