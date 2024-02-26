KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

İstanbullulara verilecek kentsel dönüşüm destek ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

- Hak ahiplerine konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi,

- Kiracılara ise karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği,

- bir iş yeri için; 350 bin TL’ye kadar hibe ve kredi,

- Hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.