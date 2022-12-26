Bitlis’te trafo ve toprak altındaki kabloların çalınması üzerine Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ekipler yaptığı çalışmada kepçelerle ve araçlarla hırsızlık yapan bir çeteyle karşılaştı.

İZİNLİ KAZI YAPIYORMUŞ GİBİ

Çeteyi takibe alan polis, şebekenin sahip olduğu iş makinalarıyla sanki izinli kazı çalışması yapıyormuş gibi işlerini yürüttüğünü tespit etti. Şüpheliler, bu yöntemle kazdığı topraktan çıkardıkları kabloları çalıyordu. Bunun yanı sıra açıkta bulunan trafolarda da sanki çalışma yapıyormuş gibi kabloları sökerek çalıyordu.