Kepekten arınmış hızlı saçlar için çözüm evinizde olabilir! Bu doğal yağlar saçlarını besliyor, saç derinizi yeniliyor!

Saç sağlığını iyileştirmek ve doğal yollardan büyümesini desteklemek isteyenler, bitkisel tedavi yöntemlerine yöneliyor. Esansiyel yağlar, doğru kullanıldığında saç derisini besler ve sağlıklı saç köklerinin büyümesine yardımcı olabilir.

LAVANTA İLE SAÇ SAĞLIĞINIZA DESTEK

Lavanta esansiyel yağı, saçı beslerken aynı zamanda sakinleştirici özelliklere sahiptir. Saç dökülmesi problemi yaşayanlar, lavanta yağını taşıyıcı yağlarla karıştırarak saç derisine masaj yaparak kullanabilirler. Yine de, lavanta yağının etkisi üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

PEPPERMINT (NANE) İLE CANLANAN SAÇLAR

Nane yağı, mentol içerdiğinden, cilde tazeleyici bir etki yapar. Saçın büyümesini desteklemek için nane yağı kullanmak, özellikle kafa derisinin kan dolaşımını artırabilir. Ancak, nane yağının ciltte tahrişe neden olabileceği için dikkatli kullanılması önemlidir.

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ROSEMARY (BİBERİYE) VE SAÇ BÜYÜMESİ

Rosemary esansiyel yağı, hücresel yenilenmeyi teşvik ederek saç kalınlığını artırabilir. Biberiye yağı, bazı araştırmalarla, minoksidil gibi saç büyüme ilaçlarıyla aynı etkiyi gösterdiği bulunmuştur. Ancak, daha fazla araştırma gerekmektedir.

SEDİR AĞACI İLE SAÇ DÖKÜLMESİNE SON

Cedarwood yağı, saç derisindeki dengeyi sağlamaya yardımcı olarak saç dökülmesini engeller. Antifungal ve antibakteriyel özellikleriyle de kepek gibi sorunlara karşı faydalıdır. Ancak, bu yağın tek başına kullanımı hakkında daha fazla araştırma yapılması gereklidir.

LİMON OTU İLE KEPEKSİ SAÇ DERİSİNE VEDA

Limon otu yağı, kepek oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Bunun sebebi, limon otunun antifungal özellikleridir. Ancak, bu kullanımı destekleyecek büyük çaplı araştırmalar gerekmektedir.

ADAÇAYI İLE SAÇ BÜYÜMESİNİ DESTEKLEMEK

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Adaçayı, saç büyümesini teşvik edebilecek özelliklere sahiptir. Ancak, insanlarda bu etkinin nasıl ortaya çıktığını belirlemek için daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerekmektedir.

ÇAY AĞACI İLE SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI DOĞAL BİR SAVAŞ

Çay ağacı yağı, saç derisindeki iltihapları azaltarak sağlıklı saç büyümesine yardımcı olabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırma, çay ağacı yağının, minoksidil gibi tedavi yöntemlerine kıyasla daha etkili olabileceğini göstermektedir.

Kaynak: Healthline, Health

Fotoğraf kaynak: Istock