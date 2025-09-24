Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız" dedi.