Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 26 gole direkt katkıda bulunarak kariyer rekorunu geliştirdi.
Benfica'da sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon skora verdiği katkıyla takımını taşımaya devam ediyor.
Milli futbolcu, ligde bu hafta da fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk umudunu son haftaya taşımasına yardımcı oldu.
Lider Sporting Lizbon’la aynı puanda yer alan Benfica, 33’üncü haftada karşılaştığı ezeli rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Derbide takımının beraberlik golünü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 gol, 10 asiste imza atarak 26 gole doğrudan katkıda bulundu ve kariyer rekorunu geliştirdi.
Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörü Bruno Lage’nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray’da tüm kulvarlarda 23'er gole doğrudan katkı sağlamıştı.