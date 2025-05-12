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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!

        Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 26 gole direkt katkıda bulunarak kariyer rekorunu geliştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:31
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        Benfica'da sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon skora verdiği katkıyla takımını taşımaya devam ediyor.

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        Milli futbolcu, ligde bu hafta da fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk umudunu son haftaya taşımasına yardımcı oldu.

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        Lider Sporting Lizbon’la aynı puanda yer alan Benfica, 33’üncü haftada karşılaştığı ezeli rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

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        Derbide takımının beraberlik golünü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 gol, 10 asiste imza atarak 26 gole doğrudan katkıda bulundu ve kariyer rekorunu geliştirdi.

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        Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktörü Bruno Lage’nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

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        Aktürkoğlu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda Galatasaray’da tüm kulvarlarda 23'er gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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        Başarılı futbolcu, sezonun son bölümünde rekorunu geliştirmeyi ve şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.

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