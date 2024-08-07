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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan küfür iddiasına yalanlama - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan küfür iddiasına yalanlama

        Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu gece saatlerinde yaptığı açıklama ile "Beşiktaş müsabakasının devre arasında oyundan alındıktan sonra küfür ettiği" iddialarını yalanladı. Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat ettiğinin altını çizen milli futbolcu "Nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:52
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        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
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        Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının ilk yarısı sonunda oyundan alınmasına soyunma odasında küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı ve bu iddiaları yalanladı.

        Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan milli futbolcu"TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray'ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

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        "GALATASARAY'A SAYGISIZLIK YAPMAM"

        Galatasaray'ın ne demek olduğunu iyi bildiğini vurgulayan Kerem Aktürkoğlu "Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray'a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.

        Bilinmesini istediğim bir diğer konu ise Galatasaray'ın kutsal kabul edilmesi gereken soyunma odasındaki herhangi bir konuşmanın, anlamından saptırılmış olsa dahi, Galatasaray Kaptanı'na düşmanca bir tavırla her türlü dedikoduya zemin hazırlanarak, "birçok farklı yerden teyit ettiklerini" ama yaptıkları mesleğin en temel prensiplerini yok sayıp, yarattıkları olayın taraflarından birine söz hakkı tanıma ihtiyacı dahi hissetmeyen birtakım kişilerce konuşulabilecek noktaya ulaşmasıdır." dedi.

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        "GÖREV VERİLDİĞİ ZAMAN MÜCADELEMİ EDECEĞİM"

        Kerem Aktürkoğlu hakkında iddiaları üzerine yaptığı açıklamayı şu sözlerle tamamladı;

        "Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerinde 30 milyondan fazla Galatasaraylının tek tek hakkının bulunduğu şampiyonluktaki katkı muhasebesini yapmak da bu kişilerin haddine değildir.

        Yaşadığımız ağır mağlubiyetle yüzleşerek başımızı dik tutacağımız ve hedeflerimiz için mücadeleye devam edeceğimiz sezonun bu döneminde, dışımda gelişiyor olmasına rağmen böyle bir gündemin oluşmasından üzüntü duyuyorum.

        Ben Galatasaray'ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim."

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