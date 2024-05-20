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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a flaş cevap! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a flaş cevap!

        Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kerem, derbi öncesi tartışma yaşadığı Mert Hakan Yandaş'a da flaş bir yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 19:33 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:33
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        Kerem'den Mert Hakan'a flaş cevap!
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        Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

        Kerem Aktürkoğlu, yaptığı paylaşımda karşılaşma öncesi tartışma yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a da cevap verdi.

        İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o paylaşımı;

        ''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

        Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

        Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

        Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

        Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''

        DERBİDE NE OLMUŞTU?

        Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmasından önce her iki takım oyuncuları zemini kontrol etmek için sahaya çıkmış, ardından Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere armasını göstermesiyle başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaraylı oyuncular, Mert Hakan'la kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

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