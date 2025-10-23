Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak! - Fenerbahçe Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Önemli olan kazanmak!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 22:10 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Önemli olan kazanmak!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        "ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

        Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz.

        "ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

        Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız. Taraftarımız bize o hissi verince, desteği verince sahada hissedince daha farklı oluyoruz. O hırsı hem biz hem taraftarımız gösterdi.

        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!