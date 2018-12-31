ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Felekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık, Türk sinemasının en önemli isimlerindendir. Kerem Misali, Öyle Sever Gibi Bakma Bana gibi daha birçok kitapları vardır. Peki, kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

05 Haziran 1966 İstanbul’da doğdu. Profesyonel düzeyde futbolculuk geçmişi olan ve milli sporcu olan Kerem Alışık, Ünal Küpeli’nin yönettiği “Fırtınalar” dizisiyle oyunculuğa başladı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yönettiği “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunla adımını attı.

Daha sonra annesi oyuncu Çolpan İlhan’la birlikte “Sadri Alışık Tiyatro”sunu kurarak, sahnelenen birçok oyunda rol aldı. 12 senedir dizi, sinema filmi, TV filmi ve tiyatro oyunu olmak üzere birçok yapımda görev aldı.

2005 yılından beri yine annesiyle birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

"En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu", "Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu", "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu", "En iyi dizi oyuncusu", " Televizyon Dizisi Yıldızı" ödülleri almıştır.

Şiir Kitapları

Kerem Misali

Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim

Rol Aldığı Oyunlar

Fehim Paşa Konağı

Kadıncıklar

Selvi Boylum Al Yazmalım

Ağır Roman

Herkesin Gözü Önünde

Aşk Olsun Aşk

Boeing Boeing,

Filmografi

Kartallar Yüksek Uçar

Şarkılar Seni Söyler

A.G.A.

Böyle mi Olacaktı

Şükran Büfe

Aşk Mahkumu

Kumru, Dansöz

Hoşgeldin Hayat

Yanlış Saksının Çiçeği

Horoz Sedat

Baykuşların Saltanatı

Mühim Olan Aşkımız

Hicran

Beyoğlu Rüyası

Zehirli Çiçek

Saddamın Askerleri,

Hababam Sınıfı Askerde

Son Yüzleşme

Deliboran Destanı

Yarın Geç Olmayacak

Günah

Fırtınalar

Oyun Bitti

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