ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Felekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık, Türk sinemasının en önemli isimlerindendir. Kerem Misali, Öyle Sever Gibi Bakma Bana gibi daha birçok kitapları vardır. Peki, kerem Alışık kimdir? Kerem Alışık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
05 Haziran 1966 İstanbul’da doğdu. Profesyonel düzeyde futbolculuk geçmişi olan ve milli sporcu olan Kerem Alışık, Ünal Küpeli’nin yönettiği “Fırtınalar” dizisiyle oyunculuğa başladı.
Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yönettiği “Fehim Paşa Konağı” adlı oyunla adımını attı.
Daha sonra annesi oyuncu Çolpan İlhan’la birlikte “Sadri Alışık Tiyatro”sunu kurarak, sahnelenen birçok oyunda rol aldı. 12 senedir dizi, sinema filmi, TV filmi ve tiyatro oyunu olmak üzere birçok yapımda görev aldı.
2005 yılından beri yine annesiyle birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.
"En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu", "Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu", "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu", "En iyi dizi oyuncusu", " Televizyon Dizisi Yıldızı" ödülleri almıştır.
Şiir Kitapları
Kerem Misali
Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim
Rol Aldığı Oyunlar
Fehim Paşa Konağı
Kadıncıklar
Selvi Boylum Al Yazmalım
Ağır Roman
Herkesin Gözü Önünde
Aşk Olsun Aşk
Boeing Boeing,
Filmografi
Kartallar Yüksek Uçar
Şarkılar Seni Söyler
A.G.A.
Böyle mi Olacaktı
Şükran Büfe
Aşk Mahkumu
Kumru, Dansöz
Hoşgeldin Hayat
Yanlış Saksının Çiçeği
Horoz Sedat
Baykuşların Saltanatı
Mühim Olan Aşkımız
Hicran
Beyoğlu Rüyası
Zehirli Çiçek
Saddamın Askerleri,
Hababam Sınıfı Askerde
Son Yüzleşme
Deliboran Destanı
Yarın Geç Olmayacak
Günah
Fırtınalar
Oyun Bitti
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