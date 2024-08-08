Kerem Alışık: Onu çok özlüyorum

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın doğum günü paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün yaşasaydı 88 yaşında olacaktı Çolpan İlhan. Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üstüne kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı, kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğretti. Fazlasıyla insan kalmayı, eksikleriyle insan olmayı anlattı. Yokluğunda 10 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor ve insan alışmaya başlıyor, fakat unutmaya asla... Zira benim bir geçmişim var bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum, ona çok arıyorum. Annen yoksa, ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü, annen yok, kimsem yok..."