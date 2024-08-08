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        Haberler Magazin Kerem Alışık: Onu çok özlüyorum

        Kerem Alışık: Onu çok özlüyorum

        Kerem Alışık, 10 yıl önce kaybettiği kendisi gibi oyuncu annesi Çolphan İlhan'ın doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:25
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        Kerem Alışık, 77 yaşında hayatını kaybeden annesi, usta oyuncu Çolpan İlhan'ı duygusal bir paylaşımla doğum gününü kutladı.

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        Ünlü oyuncu, annesini öperken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın doğum günü paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bugün yaşasaydı 88 yaşında olacaktı Çolpan İlhan. Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üstüne kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı, kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğretti. Fazlasıyla insan kalmayı, eksikleriyle insan olmayı anlattı. Yokluğunda 10 yıl geçti. Zaman çabuk geçiyor ve insan alışmaya başlıyor, fakat unutmaya asla... Zira benim bir geçmişim var bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum, ona çok arıyorum. Annen yoksa, ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü, annen yok, kimsem yok..."

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        Ayrıca tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88'inci doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

        #kerem alışık
        #Çolphan İlhan
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