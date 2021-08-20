Kerem Bürsin'e Instagram şoku! 0:00 / 0:00

Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu. Kendisine gelen yorumlara karşılık Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin

AŞK MALDİVLER'DE BELGELENDİ

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz nisan ayında Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmış ve havalimanında el ele yakalanmıştı.

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan çitten Kerem Bürsin, aşklarının belgelenmesinin ardından, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Bürsin paylaşımına, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz... Muhteşem" notunu düşmüştü.

"MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Kerem Bürsin, daha önce "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti. Erçel de, "Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı.