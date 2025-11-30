Habertürk
        Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

        Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf

        Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi

        Giriş: 30.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:46
        Âşıklardan ilk fotoğraf
        Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Kerem Bursin, geçtiğimiz hafta Selin Yağcıoğlu'nun 29'uncu yaşını, sosyal medyada; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun" sözleriyle kutlamıştı.

        Âşıklardan ilk fotoğraf geldi. Selin Yağcıoğlu, yüzlerini göstermeden Kerem Bürsin ile ayna karşısında yan yana oldukları bu fotoğrafı yayımladı.

        Aşkını 'Beğeni' ile ilan etti
        #Kerem Bürsin
        #Selin Yağcıoğlu
