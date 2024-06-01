Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir 11 yıl sonra bir arada - Magazin haberleri

Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir 11 yıl sonra bir arada - Magazin haberleri

Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir 11 yıl sonra bir arada Kerem Bürsin, 11 yıldır bir araya gelmediği Hande Doğandemir ve birçok ünlü isimle birlikte yaş gününü kutladı

Habertürk Giriş: 01.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL