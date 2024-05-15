Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan'dan ilgi var!

Galatasaray'a bu yaz transfer olan Kerem Demirbay'a yurt dışından ilgi var!

Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan sarı-kırmızılıların yıldızlarının taliplerinin sayısı da artıyor.

Galatasaray'a bu yaz transfer olan Kerem Demirbay'a da Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ilgi gösteriyor.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Bayer Levekursen'den ayrılık sürecinde de tecrübeli orta sahaya teklif yaptığı iddia edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şampiyonluğa yürüyen kadronun büyük ölçüde korunmasını istiyor. REKLAM

Başarılı çalıştırıcı Kerem Demirbay'ın kadroda tutulmasını talep ediyor ancak kulübün tavrı, gelecek teklifin boyutuna göre şekillenecek. Galatasaray'dan 1 milyon Euro yıllık ücret kazanan 30 yaşındaki orta saha Galatasaray'a 3,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.