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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan'dan ilgi var! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan'dan ilgi var!

        Galatasaray'a bu yaz transfer olan Kerem Demirbay'a yurt dışından ilgi var! Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahası için teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Demirbay'ın kadroda kalmasını istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:32
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        'Dayı'yı istiyorlar!
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        Galatasaray'a bu yaz transfer olan Kerem Demirbay'a yurt dışından ilgi var!

        Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan sarı-kırmızılıların yıldızlarının taliplerinin sayısı da artıyor.

        Galatasaray'a bu yaz transfer olan Kerem Demirbay'a da Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ilgi gösteriyor.

        Suudi Arabistan temsilcisinin, Bayer Levekursen'den ayrılık sürecinde de tecrübeli orta sahaya teklif yaptığı iddia edildi.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şampiyonluğa yürüyen kadronun büyük ölçüde korunmasını istiyor.

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        Başarılı çalıştırıcı Kerem Demirbay'ın kadroda tutulmasını talep ediyor ancak kulübün tavrı, gelecek teklifin boyutuna göre şekillenecek.

        Galatasaray'dan 1 milyon Euro yıllık ücret kazanan 30 yaşındaki orta saha Galatasaray'a 3,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        Kerem Demirbay bu sezon 41 maçta forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

        Sezon başında inişli çıkışlı performans sergileyen Kerem, 2024 itibarıyla vites yükseltmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

        Tecrübeli oyuncunun hem Florya hem de taraftarlar arasındaki lakabı ise 'Dayı'

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