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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay: Ülkemize borcum var! - Futbol Haberleri

        Kerem Demirbay: Ülkemize borcum var!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg'u ağırlayacak G.Saray'da Kerem Demirbay, mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Benim ülkemize bir borcum var. Türkiye'ye yakışan kupadır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:35
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        Kerem: Ülkemize borcum var!
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        Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Elfsborg maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

        Kendisinden bahseden Kerem, "Galatasaray'ı küçüklüğümden beri biliyorum. Avrupa şampiyonu olduğumuzda 6-7 yaşımdaydı. Abimler beni kaç kere sokağa çıkardı, Galatasaray coşmamızı sağlardı. Futbolu Almanya'da öğrendim, orada doğdum büyüdüm. Ben Türk olarak büyüdüm. Dedemin kucağında büyüdüm, ev Türk'tü. Mahallemize Küçük İstanbul denirdi. Komşular falan hep Türk'tü. İçim dışım Türk." ifadelerini kullandı.

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        "HAYALİMDE TÜRKİYE'DE OYNAMAK VARDI"

        Galatasaray'a transferini anlatan Kerem Demirbay, "Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. Baba olup geniş bir aile kurmak istiyordum, şükür oldu her şey. Avrupa'da Türk takımı olarak en büyük takım, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu." dedi.

        "ÜLKEMİZE BORCUM VAR"

        Kariyer hedefini Avrupa'da kupa olarak açıklayan tecrübeli oyuncu, "Öncelikle Türk Milli Takımı için oynamayı denedim, her şeyi yaptım, nasip olmadı. Benim Türkiye'me, ülkemize bir borcum var. Ben bunu geri ödemek istiyorum. Avrupa'dan kupa alarak, şampiyon olarak ödeyebilirim. Milletimize, Türkiye'ye yakışanı kupadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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