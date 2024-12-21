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        Haberler Ekonomi Turizm Kerem Demirkol'a Hapimag'ta global görev - Turizm Haberleri

        Kerem Demirkol'a Hapimag'ta global görev

        Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da değişik kademelerde görev alan Kerem Demirkol, Ocak 2025 itibariyle Hapimag'ın global üst yönetiminde yer alacak. 'Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü' olarak atanan Demirkol yeni görevinde Türkiye, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki tatil köylerinin yanı sıra, kurumsal Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Aktiviteleri birimlerini yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:17
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        Demirkol'a Hapimag'ta global görev
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        İsviçre merkezli uluslararası tatil işletmecisi Hapimag'ın üst yönetiminde organizasyonel değişikliğe gidildi. Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Ocak 2025 itibariyle şirketin üst yönetimde görev alacak.

        Yeni dönemde 'Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyonları Müdürü' olarak atanan Demirkol, Türkiye, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'daki tatil köylerinin yanı sıra, kurumsal Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Aktiviteleri birimlerini yönetecek.

        1992 yılından bu yana turizm ve otelcilik sektöründe çalışan Demirkol, uzun yıllar Hapimag SeaGarden Resort Bodrum’da çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2013-2019 tarihleri arasında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Demirkol, 2020 tarihinden bu yana Hapimag'ın Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz, Yunanistan ve İtalya Operasyonları Ülke Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

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