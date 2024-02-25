Kerem Kazaz, 3 hafta önce ehliyet alıp birinci oldu

Tosfed’in liderliğinde ve Eksi36 Spor Kulübü organizasyonunda, karlı ve buzlu zeminde 3 gün boyunca koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın galibi henüz 18 yaşına yeni girmiş ve 3 hafta önce ehliyet sahibi olmaya hak kazanmış genç sporcu Kerem Kazaz ve Litvanyalı copilotu Andris Malnieks oldu.

Parkur Racing adına yarışan Kerem Kazaz, sezonun ilk yarışında elde ettiği bu galibiyetle Türkiye’de ralli sporu tarihine de adını yazdırdı. Bu galibiyeti ile Kerem Türkiye’nin yarış kazanan en genç sporcusu olmakla birlikte, girdiği ilk yarışı birincilikle bitiren ilk sporcusu da oldu.

Kerem Kazaz'ın 24 saniye ardında geçen yılın şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci olurken, GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul'un üçüncü sırada yer aldı.

Kerem Kazaz’ın bundan sonraki yarışı 8 – 9 Mart’ta, İspanya Süper Ralli Şampiyonası’nın sezondaki ilk yarışması Lorca Rallisi olacak.

Kerem Kazaz Hakkında:

9 Aralık 2005 doğumlu olan Kerem Kazaz, motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başladı. 13 yaşında ulusal ve lokal motocross yarışlarında yer aldı. 2020’de Ferda Dilege’nin eğitiminde kartinge başlayan, 15 yaşında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak aldığı rekabetçi sonuçlarla dikkat çeken Kazaz, 2022 yılı Ocak ayında Norveç’te John Hougland’dan buzda sürüş teknikleri eğitimi aldı.

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