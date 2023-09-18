Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Motor Sporları Kerem Kazaz, Avrupa ikincisi - Motor Sporları Haberleri

        Kerem Kazaz, Avrupa ikincisi

        17 yaşındaki Kerem Kazaz, Avrupa Kupası Rallisi olan 'Rallye5 Sınıfı'nda dereceye giren ilk Türk Ralli Pilotu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da dereceye girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz yıl 16 yaşında, Letonya'da gerçekleştirilen ve Dünya Ralli Şampiyonası’na yeni yıldızlar yetiştiren Junior Ralli Şampiyonası’nda start alarak ‘Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu’ unvanını sahip olan Kerem Kazaz, İspanya'da dereceye girdi.

        İspanya Asturias’da koşulan Avrupa Kupası Rallisi olan 'Rallye5 Sınıfı’nda ikinci olan ilk Türk Ralli Pilotu olan 17 yaşındaki Kerem Kazaz, sürücü ehliyetine sahibi olmadığı için Türkiye’de henüz hiç start almadı.

        Asfalt ve toprak olarak iki farklı zeminde koşulan Asturias Rallisi’nde ilk gün aks arızası nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen ikinci gün asfalt yarışında gösterdiği başarıyla genel klasmanda 24'üncü Clio Trophy’de 8'inci ve kendi sınıfı Rally5’te ikinci olarak finiş gören Kerem Kazaz, 17 yaşında hiçbir Türk Ralli pilotunun bugüne kadar elde edemediği bir başarıya imza atarak Avrupa Kupası Rallisi’nde sınıfında ikinci oldu.

        Motor sporlarına 4 yaşında Motocross ile başlayan, 14 yaşında karting ve pist eğitiminin ardında 2021 sezonunda ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası’na 14 yaşında katılarak yaşı ve tecrübesine oranla değerli başarılar elde eden Kerem Kazaz, 2 yıldır Baltık Şampiyonaları ve İspanya Şampiyonası’nda gösterdiği performanslarla; 1999'da Balkan, 1999, 2002 – 2006 ve 2007 Türkiye’de Ralli Şampiyonu unvanına sahip babası Ercan Kazaz’ın tahtına aday olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kerem Kazaz
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Arabayı 7 kişinin üstüne sürmüştü! Cezası belli oldu
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi