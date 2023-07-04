Manisa FK'den yapılan açıklamada, Kerim Frei ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi Kerim Frei'ın tecrübesiyle takıma önemli katkılar sunacağını belirterek, "Kerim Frei'ı kadromuzda görmeyi çok istiyorduk. Bu anlamda bizim için özel bir transfer oldu. Tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar verecektir." ifadelerini kullandı.