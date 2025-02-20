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        Haberler Magazin Kerimcan Dumaz hakkında flaş karar - Magazin haberleri

        Kerimcan Dumaz hakkında karar

        'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:09
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        Kerimcan Dumaz hakkında karar
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        DJ'lik de yapan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta’da sahne aldığı mekânda yasa dışı bahis reklamını yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

        İlk kez bugün hâkim karşısına çıkan Durmaz, tahliye edildi.

        "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

        Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesinde; "Bu mekân Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek, eğlence mekânında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekâna kesinlikle yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekânda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekânına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" demişti.

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        #kerimcan dumaz
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