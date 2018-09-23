Kerimcan Durmaz'dan Demet Akalın'a büyük jest

Geçtiğimiz günlerde evine haciz gelen Demet Akalın'ı yakın arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor! Akalın'ın evinde hasar gören eşyaları paylaşmasının ardından Kerimcan Durmaz, Akalın'a bir jest yaptı