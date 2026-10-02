Yemeği zehre çeviren 3 hata... Pişirme işlemine çok dikkat edin

SARIMSAĞI KIZGIN YAĞA ATMAK LEZZETİ BOZABİLİYOR

Yemek hazırlarken doğranmış sarımsağın doğrudan kızgın yağa atılması, mutfakta sık yapılan hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Yüksek sıcaklıkta kısa sürede yanan sarımsak, yemeğin aromasını değiştirebildiği gibi acı ve keskin bir tat oluşmasına da neden olabiliyor.

Bu nedenle sarımsağın yemeğin pişmesine yakın eklenmesi ve aşırı yüksek sıcaklığa maruz bırakılmaması öneriliyor. Bütün veya ezilmiş sarımsağın daha düşük sıcaklıkta yağ içerisinde bekletilmesi ise aromasının daha kontrollü şekilde yemeğe geçmesini sağlayabiliyor.