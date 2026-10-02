Yemeği zehre çeviren 3 hata... Pişirme işlemine çok dikkat edin
Mutfakta her gün tekrarlanan bazı alışkanlıklar, yemeklerin lezzetini olumsuz etkilerken yanlış uygulamalar sağlık açısından da çeşitli riskler oluşturabiliyor. Özellikle sarımsağın pişirilme zamanı, asitli yiyeceklerle alüminyum folyo kullanımı ve yağların yüksek sıcaklıkta yakılması, uzmanların dikkat çektiği konular arasında yer alıyor.
Mutfakta yemek hazırlarken yapılan bazı basit uygulamalar, sanıldığının aksine hem yemeğin lezzetini değiştirebiliyor hem de kullanılan malzemelerin yapısını etkileyebiliyor. Özellikle pişirme sırasında sıcaklığın doğru ayarlanmaması, bazı gıdaların yanlış malzemelerle temas ettirilmesi ve yağların aşırı ısıtılması, mutfakta sık karşılaşılan hatalar arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bu uygulamalar, günlük yemek hazırlama rutininde çoğu kişinin fark etmeden yaptığı işlemlerden oluşuyor.
SARIMSAĞI KIZGIN YAĞA ATMAK LEZZETİ BOZABİLİYOR
Yemek hazırlarken doğranmış sarımsağın doğrudan kızgın yağa atılması, mutfakta sık yapılan hatalardan biri olarak öne çıkıyor. Yüksek sıcaklıkta kısa sürede yanan sarımsak, yemeğin aromasını değiştirebildiği gibi acı ve keskin bir tat oluşmasına da neden olabiliyor.
Bu nedenle sarımsağın yemeğin pişmesine yakın eklenmesi ve aşırı yüksek sıcaklığa maruz bırakılmaması öneriliyor. Bütün veya ezilmiş sarımsağın daha düşük sıcaklıkta yağ içerisinde bekletilmesi ise aromasının daha kontrollü şekilde yemeğe geçmesini sağlayabiliyor.
ASİTLİ YİYECEKLERDE ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIMINA DİKKAT
Domates, limon ve sirke gibi asit içeriği yüksek yiyeceklerle hazırlanan yemeklerin alüminyum folyo ile doğrudan temas etmesi de dikkat edilmesi gereken uygulamalar arasında bulunuyor.
Asitli gıdalar ile alüminyum arasında gerçekleşebilen etkileşim, özellikle pişirme sırasında alüminyumun yiyeceğe geçişini artırabiliyor. Bu nedenle asitli yemeklerde alüminyum folyonun gıdayla doğrudan temas etmemesi öneriliyor.
Fırında pişirilen yemeklerde folyo kullanılacaksa, gıda ile folyo arasına pişirme kağıdı yerleştirilmesi temasın azaltılması açısından bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
YAĞI DUMAN ÇIKANA KADAR ISITMAYIN
Mutfakta yapılan bir diğer yaygın hata ise yağın tavada uzun süre yüksek ateşte tutulması. Zeytinyağı veya tereyağı tavada duman çıkarmaya başladıktan sonra malzemelerin eklenmesi, yağın aşırı ısınmasına ve yapısında istenmeyen değişiklikler meydana gelmesine yol açabiliyor.
Yağın dumanlanması, sıcaklığın yağın yapısının bozulmaya başladığı seviyelere ulaştığının göstergelerinden biri. Bu aşamada ortaya çıkan yanma ürünleri hem yemeğin tadını ve kokusunu olumsuz etkileyebiliyor hem de istenmeyen bileşiklerin oluşmasına neden olabiliyor.
Bu nedenle yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemlerinde uygun özelliklere sahip yağların tercih edilmesi, zeytinyağı ve tereyağının ise kullanım amacına uygun sıcaklıklarda değerlendirilmesi önem taşıyor.