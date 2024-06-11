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        Haberler Bilgi Magazin Ketenpere filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ketenpere filmi kaç yılında nerede çekildi?

        Ketenpere filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak Ketenpere filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrollerinde Şafak Sezer ve Hakan Ural gibi oyuncuların yer aldığı Ketenpere filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için seyirciyle buluşacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 19:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:02
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        Yönetmenliğini Kamil Çetin’in yaptığı Şafak Sezer, Hakan Ural gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 2017 yapımı Ketenpere filmi 11 Haziran Salı akşamı televizyonda izleyicileri ile buluşuyor. İşte Ketenpere filmi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen bilgiler...

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        KETENPERE FİLMİ KONUSU NE?

        Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner.

        Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

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        KETENPEREOYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmen :Kamil Çetin

        Oyuncular : Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Elif Erdoğan

        Yapım Yılı : 2017 / Türkiye

        Türü :Komedi

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