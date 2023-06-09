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Kevin De Bruyne: Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, "Çok önemli anlar yaşadık bu kupada. İstikrarlı ve iyi bir takım olmamıza rağmen bu kupayı daha önce kazanamadık. Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli" dedi

Kevin De Bruyne: Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli
DHA

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali´nde yarın TSİ 22.00´de Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı´nda karşı karşıya gelecek. Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne ve Ruben Dias, karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çok yaklaştıklarını söyleyen De Bruyne, "Uzun bir süredir buradayım. Çok önemli anlar yaşadık bu kupada. İstikrarlı ve iyi bir takım olmamıza rağmen bu kupayı daha önce kazanamadık. Hem kulüp hem de taraftarlarımız için bu kupa çok önemli" diye konuştu.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi´nin "Manchester City şu anda en iyi takım" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Olabileceğimiz en iyi takım olmaya çalışıyoruz. Ayrıca İngiltere´de kazandığımız kupalar da bize çok güven verdi. Hem savunmada hem de hücumda iyi olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"HAALAND SİZİN NE İSTEDİĞİNİZİ ANLAYAN BİR TAKIM ARKADAŞI"

Erling Haaland ile arasında çok iyi bir iletişim olduğunu aktaran Belçikalı oyuncu, "Sizin ne istediğinizi anlayan bir takım arkadaşı. İnanılmaz hızlı. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor. Son maçlarda daha farklı oynadık. Yarın nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur" açıklamasında bulundu.

"ÇOK AÇIK BİR MAÇ OLMAYACAKTIR"

Yarınki maçta sabırlı olmaları gerektiğini belirten Kevin De Bruyne, "Nasıl bir takım olduklarını unutmamamız gerekiyor. 5-3-2 sistemiyle oynuyorlar. Çok açık bir maç olmayacaktır. Bu bir final karşılaşması. Çok aceleci ve gergin olmamamız gerekiyor. Oynamamız gerektiği gibi oynamalı ve rahat olmalıyız. Maçın bir yerinde açık vereceklerini düşünüyorum. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sezonun çok uzun sürdüğünün ancak takım olarak yeteri enerjiye sahip olduğunu söyleyen Belçikalı oyuncu, "Herkesin yarınki maç için yeteri kadar enerjisi var. Bu sezon mental olarak hazırlanmak daha zordu. Mental olarak daha yorgun hissettiğimizi söyleyebilirim. Finalden sonra belki bu durum değişir" diyerek sözlerini noktaladı.

RUBEN DIAS: YAPABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK HATA, BUNUN BİR FİNAL OLDUĞUNU UNUTMAK OLUR"

Sezon boyunca hedeflerinin bu kupada final oynamak olduğunu belirten Ruben Dias, "Yapabileceğimiz en büyük hata bunun bir final olduğunu unutmak olur. Her yıl farklı. Kulüp açısından baktığımızda çok iyi bir teknik adama sahibiz. Özellikle savunma anlamında çok iyi bir performans gösteren bir takımız. Bunu her zaman hissederek söyledim. Güçlü ve dengeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Farkı yaratan şey, ulaştığınız şeydir. Bu da final oluyor. Hedefimiz, yarın akşamki finaldi" diye konuştu.

"TAKIMDAKİ HERKES AYNI DUYGUDA BİRLEŞTİ"

Takımdaki her oyuncunun sorumluluk aldığını aktaran Portekizli oyuncu, "Takımımızdaki herkes aynı duyguda birleşti. Doğru zaman geldiğinde takım arkadaşlarımdan hepsi yapması gerekeni yapacaktır. Bu kadrodaki bütün oyuncular geçmişte farklı yerlerden geldi. Biz tek bir amaç uğruna birleştik" ifadelerini kullandı.,

"BASKIYI SEVİYORUZ"

Büyük bir takım olduklarını ve bu yüzden beklentilerin her zaman yüksek olduğunu belirten Dias, "Baskıyı seviyoruz. Bu baskı bizim üzerimizde uzun zamandır var. Daha çok koşmak, daha fazla konsantre olmak gibi baskılarımız. Bunların hepsinin keyfini çıkararak yapmak istiyoruz. Biz herkesi mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"INTER 2-3 OYUNCUDAN İBARET DEĞİL"

Inter´in forvet oyuncularının çok kaliteli isimler olduğunu söyleyen Ruben Dias, "Kolay bir şey olmayacak. Önümüzdeki kesinlikle kolay bir iş yok. Inter sadece 2-3 oyuncudan ibaret değil. Bütün oyunculara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Daha önce yapmış olduğumuz hataları yapmamalıyız" açıklamasında bulundu.

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