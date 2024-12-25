KGM işçi alımı kura sonuçları sorgula: KGM 409 işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü KGM bünyesine 409 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kadroda yer almak isteyenler KGM işçi alımı başvuruları 9-13 Aralık tarihinde tamamlamıştı. Kuraların gerçekleşmesi durumunda başvuruda bulunanlar isim isim liste sorgulaması yapıyor. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
KGM işçi alımı kura sonuçları sorgulanıyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından il ve meslek bazında başvurular alındı. Kura çekim işlemleri de illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapıldı. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
KGM Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kurası Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25 Aralık 2024 tarihinde saat 09:30'da Genel Müdürlük konferans salonunda gerçekleştirildi.
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 25.12.2024 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edildi.
Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmış olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
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