MSB'den Kıbrıs'ta 50 gemiyle geçide davet! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılını kutlayarak, yarın Kıbrıs'ta 50 gemiyle gerçekleştirilecek olan geçit törenine tüm Kıbrıslıları davet etti. MSB'nin mesajında, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" cümlesi de dikkat çekti

Habertürk Giriş: 19.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:17 facebook

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