Kıbrıs Nerede? Kıbrıs Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Kıbrıs nerede sorusunun cevabı coğrafi anlamda kolayca verilebilir. Bir ada olan Kıbrıs, kuzeyde Türkiye, doğuda Suriye ve Lübnan, güneyde İsrail ve güneybatıda Mısır ile çevrilidir. Akdeniz’in ortasında yer almasına rağmen bu bölgesel yakınlıklar Kıbrıs’ı son derece önemli kılar. Kıbrıs, Akdeniz’in ortasında yer alıyor desek de detaylı konum verdiğimizde orta Akdeniz’in doğusunda konumlanmış olduğunu görüyoruz. Büyük bir ada ülkesi kabul edilen Kıbrıs, Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra en büyük üçüncü adasıdır. Bu adanın yaklaşık 9.251 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olması nedeniyle fazlasıyla geniş bir alana yayıldığı bilinir. Kıbrıs, Türkiye’nin güney sahillerine yaklaşık 65-70 kilometre uzaklıktadır. Kıbrıs nerede sorusuna cevap arayanlar için bu yakınlık belirleyici bir yanıt olacaktır. Ancak bu noktada da önemli bir detay söz konusu… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani KKTC, adanın kuzey kısmında yer alır. Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası alanda tanınmış bir devlet statüsünde iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise sadece Türkiye tarafından tanınır.

Kıbrıs Hangi Kıtada? Kıbrıs hangi kıtada yer alır sorunun yanıtı bazı durumlarda tartışmalı olabiliyor… Bunun nedeni de Kıbrıs'ın bir ada ülkesi olmasıyla ve kültürel durumuyla ilgili... Daha detaylı açıklayacak olursak, Kıbrıs hem Asya hem de Avrupa ile çeşitli bağlara sahip diyebiliriz. Coğrafi olarak Kıbrıs, Asya kıtasına yani Orta Doğu bölgesine daha yakındır. Ancak politik anlamda baktığımızda ise ülke, kültürel ve ekonomik olarak Avrupa ile daha fazla ilişki içindedir. Özellikle 2004 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması, bu ada ülkesinin Avrupa kimliği daha da güçlenmiştir. Bu nedenle Kıbrıs için Asya kıtasından ziyade Avrupa kıtasında yer alıyor gibi düşünmek yanlış olmayacaktır. Kıbrıs Komşu Ülkeleri Kıbrıs komşu ülkeleri kimlerdir diye değerlendirme yapacak olursak eğer Kıbrıs'ın karasal sınırı olan bir komşusu yoktur. Bir ada ülkesi olan Kıbrıs, doğrudan kara komşusuna sahip olmasa da deniz yoluyla çevresindeki ülkelerle komşudur. Kıbrıs'a en yakın ülkeler ise şu şekilde sıralanabilir;