Kiev, Rusya’nın en yoğun İHA saldırısına maruz kaldı Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya'nın geçen seneki işgalinden beri Kiev'in en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

Reuters

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Rusya’nın geçen seneki işgalinden beri Kiev’in en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

Kiev’de yaşayanlar şafak vakti patlama seslerine uyanırken Ukrayna’nın hava savunma sistemi gece altı saat boyunca İHA’ları püsktürmeye çalıştı.

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Kiev’e şehrin kuzey ve doğusundan 75 İran yapımı Şehid isimli İHA fırlatıldı, bu İHA’ların 74’ü düşürüldü.

Rusya’nın İHA stoğunun azalması yüzünden Şehid isimli İHA’lar daha ucuz bir alternatif olarak kullanılıyor.

Füzelerden daha yavaş olan bu İHA’ların kendisine özgü bir kanat açıklığı var.

Ancak İHA’ların vurulması ve düşürülmesiyle ortaya çıkan yıkıntılar da şehirde yaşayanlar için tehlike arz edebiliyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırılarda hayatını kaybeden biri olmadığını ancak biri 11 yaşındaki bir çocuk olmak üzere en az beş kişinin yaralandığını belirtti.

Zarar gören binalar arasında bir anaokulu da var.

Rusya’nın son birkaç haftadır füzelerini depoladığından şüphe ediliyordu, bu sürecin sonuçlarını bu sabah Ukrayna’da görmek mümkün oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, hava saldırılarını “kötü niyetli bir terör saldırısı” olarak niteledi.

Kış gelirken Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef almasından endişe ediliyor.

Kiev’in merkezinde 16 bin ev elektriksiz kalsa da Ukraynalı yetkililer altyapıyı yeniden inşa etmek konusunda hızlı davranmayı geçen yıldan öğrenmiş durumda.