Kılıçdaroğlu'ndan barolara destek mesajı

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Grup toplantısındaki konuşmasına Bursa'da yaşanan sel felaketine değinerek başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de ne yazık ki bazı vatandaşlar için zor durumlar da görebiliyoruz. Bursa’da bir sel felaketi yaşandı, 5 vatandaşımız vefat etti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Arkadaşlarımız bölgede vatandaşlarımızla ilgileniyorlar. Zor durumda düşen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Daha önce 19 ilde milletvekillerimiz çiftçilerle bir araya geldi. Onların raporlarını okuyoruz" dedi.

Yenilenen 23 Haziran seçimlerinin yıldönümüne ilişkin mesaj veren CHP lideri, "Burada kazanan İstanbul, kaybeden bir avuç yargıç oldu. Hep birlikte bir tarih yazdık, zalimin zulmüne boyun eğmedik. Dik ve onurlu duruşumuzla her şey çok güzel olacak dedik ve tüm dünyaya demokrasiden yana olanların kazandığı mesajını verdik. Şimdi sevgi, hoşgörü ve kucaklaşma zamanı" ifadelerini kullandı.

BAROLARA DESTEK MESAJI

Kılıçdaroğlu, baroların Ankara'ya başlattık yürüyüşe destek verirken şu ifadeleri kullandı:

"Aynı ülkede iki tane merkez bankası olmaz. Bir ilde bir tane baro olur. Savunma kutsal bir makamdır. Orada Mansur Yavaş’ın çadırının açılmasına izin vermeyenler unutmasın ki gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak. Bizim yapacağımız ilk yargı reformunda savcı ile avukat aynı düzeye inecek. Hakimle savcı yan yana olmaz. Ama dürüst ve vicdanlı hakim olacak. Adaleti dağıttığına vicdanen karar verecek. Bu ülke en zor günlerde bile ezilmedi, bütün baskılara direndi. Halkı baskılayamazsınız. Silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla yürüyüş haktır diyor Anayasa. 'Kaldırımda yürüyelim' diyorlar ona da izin vermediler. Dünya ve Türkiye böyle bir şey görmedi. Beni derinden sarsan, TBB Başkanı’nın bu olaya karşı takındığı tavırdır. Avukata yeşil pasaport verdik, şimdi sesini kes. Biz bu mücadelede avukat kardeşlerimizin haklı mücadelesine destek veriyoruz. 'Hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz. Bizim bile vakıf olduğumuz bir teklif bile yok' dediler. Sayın Bakan, rejim değişti senin haberin yok ki? Sana niye sorsunlar ki? Siz kanun hazırlayamazsınız, böyle bir yetkiniz yok sizin. Ama biliyoruz siz kapalı kapılar ardında hazırlıyorsunuz, iktidar partisinin milletvekilleri gözü kapalı imzalıyorlar. Aslında bir oyun seyrediyoruz. Vekiller teklifi nasıl savunacağını bilmiyor çünkü içeriği bilmiyorlar."

DEMİRTAŞ VE ERDEM AÇIKLAMASI

Eski HDP lideri Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem ile ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdi. Biz hakimlerden şikayet ediyoruz ama elbette kanunu uygulayan vicdanlı hakimler de var.Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak tutukluluğunun makul süreyi aştığına karar verdi. Eren Erdem için de kişi hürriyetini ihlal hükmünü verdi ve tazminat karar verdi. Düşüncelerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı bir şey ama bir insanı haksız yere hapse atarsanız. Tahliye kararından sonra 50 dereden su getirip tekrar hapse atarsanız toplumun vicdanı karar. Tahliye kararını hangi gerekçeyle uygulamıyorsunuz?" dedi.