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Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirirken, "YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi

Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu tarafından, Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100. Yılı Ankara Etkinlikleri kapsamında, genel merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi

Çeşitli spor kulüplerinin jimnastik, masa tenisi, güreş, okçuluk dallarındaki gösterilerini izleyen Kılıçdaroğlu, günün anısına "100. Yıl Onur Çınarı" dikim törenine katıldı.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, gençlerle beraber Selanik ve 81 ilden getirilen toprakları çınarın dibine attı.

Törenden ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeli karar? YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

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