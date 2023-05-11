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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında dün yapılan paylaşımların ardından bir açıklamada bulunarak, kumpasların arkasında Rusya'nın olduğunu ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun hem Türkçe, hem Rusça yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız."

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında yapılan paylaşımların ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."