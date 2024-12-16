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        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e Suriye yanıtı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in, "CHP'nin etkili bir dış politika yürütememesi" konusunda özeleştiride bulunmasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:09
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        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e Suriye yanıtı
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        Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özel'in gazeteci Murat Yetkin’in 'Meraklısı İçin Ortadoğu Kitabı'nda CHP’nin neden yer almadığı konusunda verdiği özeleştiride "CHP Ortadoğu kitabında neden yok? Çünkü yoktuk. Her şeyi yazmışsınız. Yazılacak bir şey yapsaydık onu da yazardınız" ifadesine tepki gösterdi.

        "ARKADAŞLARIMIZ TASFİYE EDİLMEMİŞ OLSAYDI"

        Özel'in geçmiş dönemi işaret ederek "yazılacak bir şey yapmadık" demesine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt niteliğinde açıklama geldi

        Kendisi de Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "(Özgür Özel’in de o dönem yönetimde olması üzerine) “O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, 'Hiçbir şey yapılmadı' yanlışına düşülmezdi.

        "GENEL BAŞKANIN SÖYLEMLERİNİN BİR AĞIRLIĞININ OLMASI GEREKİR"

        CHP, Türkiye’deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir. Partinin yöneticileri bir sorunla karşılaştıklarında ilk bakacakları yer partinin hafızasıdır, arşividir. CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin sözcülerinin ve de Genel Başkanının söylemlerinin bir ağırlığının olması gerekir.

        Daha önce de ifade ettiğim gibi, CHP’nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasının haklılığı bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu haklı politikaların bugün yeterince seslendirilmemesi de en büyük üzüntümdür."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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