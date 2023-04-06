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Kılıçdaroğlu'ndan Sarıgül ve Aksakal'a ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül ve Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına 50 bin lira bağışta bulundu

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Sarıgül ve Aksakal'a ziyaret
HABERTURK.COM / DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSP lideri Mustafa Sarıgül ve DSP lideri Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına 50 bin lira destekte bulundu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü, TDP Genel Merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu daha sonra DSP Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu, DSP lideri Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: OTURDUK, KONUŞTUK, DERTLEŞTİK

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

TDP Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve Sarıgül açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Sarıgül ile Türkiye'nin ve deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulundukları noktayı ele aldıklarını belirterek, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek süreçte Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak, Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için beraber, birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi getirmek lazım. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe, insanlar düşüncelerini açıkladılar diye evleri basılmamalı. Eğer biz demokrasiyi getireceksek, o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu ayrıntıları Sayın Sarıgül ve arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu. O nedenle Sayın Sarıgül'e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim."

"TDP OLARAK SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Mustafa Sarıgül de konuşmasına, "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadeleriyle başladı.

Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelseler, Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını belirten Sarıgül, bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sarıgül, TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını hatırlatarak, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugünler, birleşme günü, armudun sapı, üzümün çöpü deme günü değil." diye konuştu.

TDP olarak Kılıçdaroğlu'nu partilerinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Sarıgül, "14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük, ulusal birlik, inançlara saygı, laiklik, kardeşlik ruhu, toplumsal barış kazansın. 13. Cumhurbaşkanımız yolunuz açık olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NUN KAMPANYASINA BAĞIŞ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına 50 bin TL destekte bulundu.

Gelecek Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumuhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası için açtırdıkları hesaplara bağış topladıkları belirtilerek, "Bu çerçevede Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına vatandaşların yanı sıra siyasiler de bağışlarıyla katkıda bulunuyor. Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da CHP liderinin seçim kampanyası için açtırdığı banka hesabına 50 bin TL tutarında bağış yaptı" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, yardım kampanyasına her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunulabileceği ifade edildi.

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