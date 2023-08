Kılıçdaroğlu: Seçime montaj videolarla giriyorsanız, meşruiyetiniz yoktur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde 'CHP İl Kadın Kolları Başkanları Eşitlik Gelecek Toplantısı'na katıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; 81 ilden gelen kadın kolları başkanları ve çok sayıda partili yer aldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki kadınların seçme seçilme hakkını, diğer ülkelerden çok daha önce aldığını; ancak parlamentoda kadının çok da iyi temsil edilmediğini söyledi.

'İKTİDARIN ANAYASA´YI ÇİĞNEDİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyeti olan bir siyasal iktidarın, halktan topladığı vergilerin hesabını vermesi gerektiğini söyleyer, "Topladığınız verginin hesabını, kendi insanınıza vermediğiniz andan itibaren sizin ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz tartışılır. Biz 6 lider ortak mutabakat metnine bir hedef koymuştuk 'ulusal vergi konseyi kuracağız' diye. 85 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığını Resmi Gazete'de her yıl yayımlayacak ve toplumun her kesimi, ödediği vergi nerelere harcanıyor görecekti. Şimdi bu yok. Bu olmadığı içindir ki iktidar partisinin; yani devleti yönetenlerin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Anayasa'nın 73'üncü maddesine göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Anayasa'nın hükmü gayet açık. Peki Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamaya kondu. Vergi veriyorlar mı? Bu rakamı lütfen not alın. KKM sahiplerine bugüne kadar ödenen faiz 717 milyar lira. Ne dedik; 'Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.' 717 milyar liraya faiz geliri elde edenler, bir kuruş bile vergi ödemediler. Eğer 84 milyon insandan topladığın vergiyi, bir avuç insana faiz olarak öder ve ondan hiç vergi almazsan, siyasal iktidarın hem Anayasa'yı çiğnediği hem de ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını kabul edersiniz" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ahlaki temellerde yapılması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Siz seçime montaj videolarla gidiyorsanız, sahtekarlık yapıyorsanız ve yaptığınız sahtekarlığı da televizyonlarda dillendiriyorsanız ve gelip 'ben yeniden kazandım' diye meydanlara çıkıyorsanız, sizin ahlaki ve siyasi meşruiyetiniz yoktur. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan kişinin, devleti yönetmesi devleti işte size anlattığım noktalara getirir. Biz CHP olarak ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasal iktidarın aldığı her kararı gözden geçirir, yasalara uygunluğuna bakarız. Aykırılıklar varsa Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz" dedi.