CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savurn İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sinan Yaylı'nın, Bursa'daki babaevini ziyaret etti.

KAHVEHANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İvazpaşa Mahallesi'ndeki kahvehaneye geçti. Burada sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLİŞKİSİ SORUSU

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın, "CHP, HDP ve terör örgütünün ikişkisi ne olacak?" sorusu üzerine, ''Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum ki; terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Bayrağımıza bağlıyız, herkese bağlıyız. Size gayet açık ve net söylüyorum'' diye konuştu.