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Kılıçdaroğlu ve Babacan 'mutfaktan' seslendi: Şampiyonlar Ligi hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı evlerinde ağırlayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ziyarete dair Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile birlikte mutfaktan seslenerek "Şampiyonlar Ligi hazır" notuyla video paylaştı

Kılıçdaroğlu ve Babacan 'mutfaktan' seslendi: Şampiyonlar Ligi hazır
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eşi Ülkü Zeynep Babacan'ı evinde ağırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ziyaret sırasında Ülkü Zeynep Babacan ile çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIR"

Kemal Kılıçdaroğlu ise evinin mutfağından Ali Babacan ile birlikte yaptıkları açıklamayı Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Ali Babacan, yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi, dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak birlikte devletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat, kurumlara geri dönecek, finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp, bizi bu krizden çıkaracak, sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır. Dünyada saygı gören, yurt içi ve yurt dışında çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimleri, bu şampiyonlar ligi kadrosunu önüzmüdeki birkaç gün içerisinde göreceksiniz" dedi.

BABACAN: KILIÇDAROĞLU BİZİM ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ

Ali Babacan, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim ortak cumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğü ve devlet tecrübesiyle bütün milletimizin gönlünde kalbinde yer almış bir insan. İnşallah ülkemizi hep birlike güzel yarınlara çok çalışarak taşıyacağız" diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin kadro meselesi olduğunu belirten Babacan, "İyi yetişmiş, dürüst ve ehil kadrolarla ancak ülkenin ekonomik sorunları çözülebilir. Ekonomi kadrolarını pek yakında peyder pey tanıyacaksınız. Tanıdıkça onları çok seveceksiz" dedi.

"GÜZEL BİR GECEDEN GERİYE KALANLAR"

Selvi Kılıçdaroğlu, Babacan ailesinin ziyareti sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel bir geceden kalanlar" notunu düştü.

*Haberin fotoğrafları Twitter'dan alınmıştır.

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