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Kılıçdaroğlu’ndan 2000 sonrası emeklilik vaadi

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara gönderdiği SMS ile “Bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim” vaadini dile getirdi

Kılıçdaroğlu’ndan 2000 sonrası emeklilik vaadi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara gönderdiği SMS ile 200 sonrası için emeklilik vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajında, “8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor. Ama bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim” ifadesini kullandı.

“Kademeli emeklilik” olarak bilinen ve sosyal medyada dile getirilen talepler dün Habertürk TV canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e de sorulmuştu. Bilgin, 8 Eylül 1999’dan önce işe girenlerin EYT kapsamına alınmasının kanunun geriye doğru işletilmesinden kaynaklanan bir mağduriyet olduğunu, EYT’yi bu kapsamda yasalaştırdıklarını belirtmişti. Bakan Bilgin, bu tarihten sonra işe başlayanların emeklilik yaşlarının öne çekilmesinin söz konusu olamayacağını kaydetmişti.

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