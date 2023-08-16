Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Mehmet P., husumetli olduğu kasap Mehmet P.'yi çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı. Mehmet P. kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Mehmet P. İle iş yerine gelen husumetlisi Kenan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Ç., silahını çekerek Mehmet P.'ye ateş etti. O anlar, bir yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Mehmet P., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2023-08-16 11:19:51