Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te Mehmet P., husumetli olduğu kasap Mehmet P.'yi çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı. Mehmet P. kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Kasap Mehmet P. İle iş yerine gelen husumetlisi Kenan Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Ç., silahını çekerek Mehmet P.'ye ateş etti. O anlar, bir yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

        Mehmet P., sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-08-16 11:19:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'

        Benzer Haberler

        Kilis'te çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı
        Kilis'te çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı
        Kilis'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Kilis'te silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Kilis'teki depremzede gençlerin Çanakkale gezisi başladı
        Kilis'teki depremzede gençlerin Çanakkale gezisi başladı
        Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Kilis'te tamamı hibe olan altyapı çalışmaları başlıyor
        Kilis'te tamamı hibe olan altyapı çalışmaları başlıyor
        Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı