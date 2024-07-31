Toroslar EDAŞ, Kilis'te bakım ve onarım çalışmaları yaptı

Toroslar EDAŞ, Kilis’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor.

308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğunda yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Kilis Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 773 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 234 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

İlde 85 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, toplam 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 360 yeni aydınlatma armatürünün, 12 elektrik panosunun ve 7 trafo merkezinin montajını gerçekleştirdi.Şirket böylece 2024 yılının ilk 6 ayında koyduğu hedeflere ulaştığını duyurdu.