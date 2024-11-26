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        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı

        KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:00
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        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
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        KİLİS’te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALS 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yan duran otomobilde sıkışan yaralıları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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