CHP'li Zeybek: Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlak suretle korunmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İçinden geçtiğimiz süreç içinde CHP olarak biz sadece Suriye'de değil; bütün coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında, halkların kardeşliğine ve barış içinde yaşamasını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlak suretle korunması gerektiğine yürekten inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin il belediye başkanları toplantısına katılmak üzere Kilis'e geldi. Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya Zeybek'in yanı sıra çevre illerdeki CHP'li belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Gökan Zeybek, Suriye'nin içinde bulunduğu siyasal çatışma durumundan en fazla etkilenen illerin başında Kilis'in geldiğini belirterek, "Kilis'imize ve ilçelerine düşen bombaların yarattığı bütün bu endişeli ortam içinde öncelikle vakur davranan Kilis halkını yürekten kutluyorum. Ülkeyi yöneten siyasal iktidarın başından beri yanlış kurduğu Suriye ve Orta Doğu politikalarının doğal sonucu olarak bölgedeki yaşanan gelişmeler güvenlik endişesini taşıyan çok sayıdaki Suriyeli sığınmacının ülkemize girişine ve ülkemizin değişik coğrafyalarına ama en çok da Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, İstanbul gibi kentlerde yönetilemeyecek bir nüfus sayısına ulaşmasına yol açmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç içinde CHP olarak biz sadece Suriye'de değil; bütün coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında, halkların kardeşliğine ve barış içinde yaşamasını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlak suretle korunması gerektiğine yürekten inanıyoruz" dedi.