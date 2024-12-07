Özgür Özel: Bir an önce Esad ile temas sağlanmalı, çatışma ortamı durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savaşı değil barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye'deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak CHP İl Başkanlığı ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, daha sonra yapımı tamamlanan emekli kıraathanesi açılışını yaptı. Özgür Özel, bu programının ardından sivil toplum örgütü ve partililerin katılımıyla düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Salonda toplanan kalabalığa konuşan Özel, Kilis'te Suriyeli sığınmacı nüfusunun fazlalığının dikkat çekici olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir süre önce Suriyeli sayısında ciddi azalma olduğu ve 114 bin Suriyelinin ülkesine döndüğü açıklaması yaptığını hatırlatan Özel, Kilis'te ise durumun böyle olmadığını Suriyelilerin ülkelerine dönmediğini kaydetti.

‘TÜRKİYE KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ OLMAYAN BİR ÜLKEDİR’ Mustafa Kemal Atatürk'ün 'komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşuyu yöneten hükümeti muhatap al' dediğini ifade ederek hükümeti Suriye politikası konusunda eleştiren Özel, "Bu iktidar 2010'un başlarında 'Efendim Emevi camisine gider namaz kılarız' o ne demek Suriye'yi işgal ederiz, ele geçiririz demek. Ya da şunun doğusunda bununla gezeceğim, bunun batısında bununla gezeceğim. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan sıkılmadan Kuvâ-yi Milliye’ye, Kilis'i Fransız'dan kurtaran Kuvâ-yi Milliye 'ye, İzmir'de Yunan'ın denize döken Kuvâ-yi Milliye 'ye oradaki Özgür Suriye Ordusu’nu benzetip, orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi de kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyadan trolleri yazanları çizenleri yok 'Fetih Hareketi', yok 'Türkiye toprak kazanıyor' diyor. Türkiye komşusuyla iyi geçinmesi gereken, Atatürk’ün vasiyetidir, komşusunun toprak bütünlüğüne saygısı olması gereken ve Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük, böyle savunmaya da devam edeceğiz. Mehmetçik yıllardır orada çeşitli harekatlarda görev yapıyor. Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik’in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar, lojistik sıkıntıları oluyor, sonuna kadar arkasındayız. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad’ın ilan ettiği genel aftan Türkiye’dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve hızla orası abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye’de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz; yurtta barış, cihanda barış diyoruz” ifadelerini kullandı.