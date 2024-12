Özgür Özel: Bir an önce Esad ile temas sağlanmalı, çatışma ortamı durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savaşı değil barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye'deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır" dedi.

'HER EMEKLİNİN 5,5 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR'

Özgür Özel, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alındığını, bugün ise en düşük emekli maaşı ile 2,5 çeyrek altın alınabildiğine dile getirerek, "Her emeklinin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı var. Bu inanılmaz bir rakam. Bu iktidar her kesime çok zarar verdi, en çok da emekliye verdi. Asgari ücretli 17 bin 2 TL maaş alıyor. Her emeklinin en az asgari ücret alması lazım, asgari ücretin de 30 bin olması lazım. Asgari ücretli de 2002 yılında maaşıyla 7 çeyrek altın alıyordu, bugün ise asgari ücretli 3 çeyrek altın alabiliyor. Her asgari ücretlinin 4 çeyrek altın kaybı var. Biz bunu nerede kaybettik. 3 Kasım 2002'te kurulan sandıkta kaybetmiştik. Bir şey kaybedilen yerde aranır. Kurulacak ilk seçim sandığına gideceğiz neyi kaybettiysek orada bulacağız" diye konuştu.