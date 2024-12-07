Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı'nın şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik, temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşılandı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Belediye Başkanı Bilecen, yaptığı konuşmada, 103 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazıldığını söyledi.

        Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecen, şunları kaydetti:

        "Kilis tarih boyunca özgürlüğü için direnen vatanını ve milletini savunan bir şehir olmuştur. 7 Aralık 1921'de halkın gösterdiği büyük kahramanlık sonucu şehir kendini düşmandan kurtarmıştır. Kilis halkı her dönemde özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmuştur."

        Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

        Törene, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi

        Benzer Haberler

        Vali Tahir Şahin'in Kilis'in Kurtuluş Günü mesajı
        Vali Tahir Şahin'in Kilis'in Kurtuluş Günü mesajı
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        CHP'li Zeybek: Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlak suretle korunmalı
        CHP'li Zeybek: Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlak suretle korunmalı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te İl Belediye Başkanları Toplant...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te İl Belediye Başkanları Toplant...
        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı
        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı