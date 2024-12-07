Kilis'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı'nın şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik, temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşılandı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecen, şunları kaydetti:

Belediye Başkanı Bilecen, yaptığı konuşmada, 103 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazıldığını söyledi.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Kilis tarih boyunca özgürlüğü için direnen vatanını ve milletini savunan bir şehir olmuştur. 7 Aralık 1921'de halkın gösterdiği büyük kahramanlık sonucu şehir kendini düşmandan kurtarmıştır. Kilis halkı her dönemde özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmuştur."

Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.