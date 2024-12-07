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        Vali Tahir Şahin'in Kilis'in Kurtuluş Günü mesajı

        Kilis Valisi Tahir Şahin, 7 Aralık Kilis'in Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:17 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:17
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        Vali Tahir Şahin'in Kilis'in Kurtuluş Günü mesajı
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        Kilis Valisi Tahir Şahin, 7 Aralık Kilis'in Kurtuluş Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Şahin mesajında, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutlamanın coşku ve heyecanını yaşadığını belirtti.

        Kilis'in kurtuluşu sırasında verilen mücadelelerde emeği geçen herkese minnet duyduklarını aktaran Şahin, "15 Eylül 1919 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Suriye itilafnamesiyle bölge Fransızlara devredilmiştir. Fransa'nın bölgeye gelerek halka baskı ve zulüm uygulamalarına karşı Kilis halkı örgütlenmeye ve yerel düzeyde direniş cemiyetleri kurmaya başlamıştır. Oluşturulan Kuva-yi Milliye birlikleri şehirde ve Kilis çevresinde Fransızlara karşı mücadele etmiştir. Şahin Bey, Sakıp Bey, İslam Bey, Polat Bey ve daha nice kahramanımız Kilis ve Antep bölgesinde direnişin sembolleri olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

        7 Aralık 1921 tarihinde Kilis'in Fransız Garnizonundan geri alınarak düşman işgalinden kurtarıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin bağımsızlık aşkı, vatan sevgisi ve azmi, Kilis'in direnişine de yansımıştır. Kilis halkı, cesur ve kararlı bir şekilde hem Fransız kuvvetlerine hem de onları destekleyen işbirlikçilere karşı büyük bir direniş göstermiştir. Kilis'in kurtuluşu, sadece Kilis'in değil, tüm vatanın kurtuluşuna olan inancın, azmin ve dayanışmanın bir simgesi olmuştur. 7 Aralık Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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